Addio a Luigi il tabaccaio: "Era un'istituzione nel quartiere"

Lutto al Vomero per la morte di Luigi Guerrera. Il signor Guerrera, da molti ricordato come una vera istituzione del quartiere, era il volto della nota tabaccheria De Santis. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. I funerali si sono tenuti ieri, alle 11:30, nella chiesa di San Gennaro in via Bernini.

“Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i numerosi vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali – afferma Gennaro Capodanno - Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Luigi Guerrera sposato de Santis, nato 86 anni fa, commerciante di articoli da regalo e gallerista d’arte per 60 anni, titolare della storica tabaccheria De Santis, posta in via Scarlatti, 177, conosciuto e benvoluto da tutta la comunità, non solo collinare “.