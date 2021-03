Lutto nel mondo della ristorazione: addio a "Giggino Cucchiaro"

È morto all’età di 75 anni Luigi Guardascione, meglio conosciuto come Giggino Cucchiaro , Guardascione è stato uno storico ristoratore flegreo. Dal 1970 aveva guidato il ristorante ‘L’altro Cucchiaro’ a Baia ( Bacoli- Napoli), dapprima accanto al Tempio di Venere e poi sul porto. Tanti i messaggi che in queste ore vengono scritti per ricordare non solo la sua persona, ma anche la sua grande passione per la cucina.

Giggino esempio per i giovani

"Storicamente la ristorazione di Baia – Bacoli si è sempre distinta nei Campi Flegrei per un livello di eccellenza rispetto agli altri comuni, in fondo questo fil rouge ancora oggi continua, grazie al lavoro di una nuova generazione di giovani ristoratori che dalla strada segnata da Giggino ancora oggi traggono spunti", dice Rosario Mattera, presidente dell’associazione culturale Malazè.

"Giggino ci lascia un grande vuoto e raggiunge in Paradiso il figlio Emanuele, enologo e fondatore della Cantina Torelle, scomparso prematuramente qualche anno fa, in giovane età, sogno portato avanti adesso dalla figlia Giuliana", conclude Mattera.