Lutto nel commercio napoletano: addio a Gigi Saracino

Lutto nel napoletano per la morte di Gigi Saracino. Saracino, 74 anni, era molto conosciuto e amato. A piangerlo, in particolare, la comunità cittadina di Torre Annunziata dove, per anni, ha gestito un negozio di abbigliamento. "Bolero", così come tutti lo conoscevano, da diverso tempo, però, si era trasferito a Londra da dove è giunta la tragica notizia della sua scomparsa. Saracino era anche noto per la sua grande passione per la musica: tutti ricordano le sue performance alla batteria nel gruppo de "I Miura".

Tanti i messaggi in suo ricordo che, in queste ore, sono comparsi sui social. "...ah quelle scale ripide del tuo primo negozio quante volte le ho percorse e le risalite erano sempre con un tuo capo acquistato...si parlava sempre di musica quando si veniva da te...triste perdita per una persona ed un posto indelebile per la mia generazione...riposa in pace Sarrací...che la terra ti sia lieve", ha scritto Francesco.