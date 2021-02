Si è spento un altro medico: addio a Giggino di Fraia

"Esprimo a nome dell'intera collettività, alla famiglia ed alla comunità medica flegrea il mio personale cordoglio, unito a quello dell'amministrazione comunale tutta, per la perdita di una persona speciale. Tutti ci stringiamo commossi attorno alla famiglia del medico e amico Luigi “Giggino” di Fraia ricordandolo come persona gioviale, affabile, sempre disponibile con tutti. Ci mancheranno la sua ironia, la sua abnegazione al lavoro e la sua professionalità, ci mancherà la sua umanità. Monte di Procida, Cappella i tanti amici e pazienti non ti dimenticheranno mai", scrive su Facebook Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida.