Esce di casa e scompare: Luigi ritrovato senza vita

Lutto nel napoletano per la morte di Luigi De Luca. Il giovane di Sant'Anastasia era scomparso da ieri sera. L'allarme è stato lanciato anche via social e le ricerche sono subito partite, portando però alla tragica scoperta.

Luigi, 24 anni, aveva lasciato casa annunciando di ritornare presto, ma non vi avrebbe fatto più ritorno. Il ritrovamento del suo corpo ha annullato ogni speranza, anche se ancora non sono note le cause che l'hanno portato al decesso. Distrutta la comunità cittadina del vesuviano che in queste ore si stringe alla sua famiglia.

Subito dopo la sua scomparsa è stato lanciato un appello su Facebook sulla pagina Sant'Anastasia OGGI che così recitava: "Questo ragazzo di nome Luigi De Luca si è allontanato a piedi dalla propria abitazione nei pressi di Via Dante Alighieri, dicendo di voler stare un po’ da solo per questioni sue, e che sarebbe tornato presto. Purtroppo è dalle due di questa stanotte che non è più rientrato. Abbiamo allertato i carabinieri che si sono subito attivati. Chiunque abbia informazioni può chiamare il numero 3315351667, chiamate solo se avete informazioni certe. Altezza 1,88, quando è uscito aveva una camicia di un colore arancio scuro (molto scuro)".