Il "re della pasta" ucciso da un infarto mentre lavora: addio a Luigi Cuomo

Lutto a Torre Annunziata per l'improvvisa e prematura scomparsa di Luigi Cuomo, decano dei pastai cittadini. Cuomo aveva 64 anni ed era titolare del noto pastificio "Pasta storta". Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto che, ieri mattina, lo ha colpito proprio mentre stava servendo alcuni clienti. Immediato l'intervento dei medici del 118, ma purtroppo per lui già non c'era più nulla da fare.

La notizia ha subito fatto il giro della città e anche sul web sono stati pubblicati diversi messaggi per lui. Uno di questi porta la firma di Luigi Russo che scrive: "Improvvisamente ci lascia uno degli ultimi superstiti rimasti a tramandare di generazione in generazione l'arte della PASTA. Luigi Cuomo persona ricca di Valori, grande lavoratore gran nonno e padre di famiglia, un uomo che ha fatto conoscere l' arte e la tradizione della sua amata città .

Mi mancheranno le tue attenzioni ,le tue premure , le tue raccomandazioni e soprattutto il tuo ripetermi :quando vedo a te vedo tuo padre. OGGI TORRE PIANGE UN ALTRO FIGLIO, UN GRANDE PADRE E UN ONESTO LAVORATORE!!! Riposa in PACE e che la terra ti sia lieve !!!".