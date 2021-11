Lutto nel napoletano: addio al noto pediatra ed ex sindaco

Lutto a Torre Annunziata per la morte del dottor Luigi Bonifacio, noto pediatra ed ex sindaco. A dare la notizia della sua scomparsa è l'amministrazione comunale che, sui social, ha espresso cordoglio per la famiglia.

"E’ scomparso il dott. Luigi Bonifacio. Medico pediatra, prima presso l’Ospedale Civico di Torre Annunziata, tra i fondatori del reparto di pediatria, poi punta avanzata della medicina di base sul territorio. Uomo del e tra il popolo, dalle grandi doti umani, si distinse nell’impegno sociale e politico nella difesa degli ultimi e degli indifesi.

Già Sindaco, più volte amministratore e consigliere comunale della Città in un momento storico delicato per il Paese intero. Con lui scompare un pezzo della storia politica, sociale, professionale di Torre Annunziata. Ci stringiamo alla moglie Franca, ai figli, Carlo, Marika e Gabriella, ai familiari tutti. L'Amministrazione Comunale".