Tragedia sul lavoro, muore 45enne. Indagano i carabinieri

La morte avvenuta nel pomeriggio di oggi di Luigi Avitabile, 45enne di Torre Annunziata, sembra essere l'ennesimo decesso avvenuto sul luogo di lavoro.

L'uomo, classe '78, è stato portato in arresto cardiocircolatorio nell'ospedale civile di Castellammare intorno alle 15.

I carabinieri stanno portando avanti accertamenti allo scopo di appurare le cause dell'incidente che lo ha portato alla morte, avvenuto in una zona non ancora meglio specificata.

In accordo con l’autorità giudiziaria i militari stanno sequestrando due cantieri, uno a Torre del greco e un altro a Trecase.

La salma dell'uomo è stata sequestrata su disposizione della procura e verrà sottoposta con ogni probabilità ad esame autoptico.