Lacrime e dolore per Luigi: si indaga sulla morte dell'operaio

Lutto a Torre Annunziata per la prematura e improvvisa scomparsa di Luigi Avitabile, morto ieri pomeriggio. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di morte sul lavoro.

L'uomo, classe '78, è stato portato in arresto cardiocircolatorio nell'ospedale civile di Castellammare intorno alle 15. I carabinieri stanno indagando per appurare le cause dell'incidente che lo ha portato alla morte, avvenuto in una zona non ancora meglio specificata.

In accordo con l’autorità giudiziaria i militari hanno sequestrato due cantieri, uno a Torre del Greco e un altro a Trecase. La salma dell'uomo è stata sequestrata su disposizione della procura e verrà sottoposta con ogni probabilità ad esame autoptico.

Intanto la notizia della sua morte ha subito fatto il giro della città. Sono tanti i messaggi per lui anche sui social. "Ti ho conosciuto 3 anni fa mi consegnasti tuo figlio Mario ,hai il mio stesso cognome, mai una parola fuori posto, formavate una vera famiglia calcistica al seguito ,quando andavamo a giocare con i nostri bomberini nonostante non allenavo più il tuo Mario c'era sempre un sorriso tra noi. Ciao Luigi mi mancherai,ci mancherai", scrive - ad esempio - Catello.