Lutto ai Quartieri Spagnoli: addio a Giggino o' sacrestano

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Luigi Ambra. Il signor Luigi, 78 anni, era da tutti conosciuto come "Giggino o' sacrestano" per il ruolo che da anni rivestiva in una nota chiesa della zona. I funerali si terranno domani, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria della Mercede in piazzetta Montecalvario.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. La comunità della parrocchia, ad esempio, ha scritto: "Arrivederci in Paradiso Giggino. La comunità religiosa dei Padri Mercedari e la comunità parrocchiale di Concezione~San Matteo esprimono il loro cordoglio alla Famiglia Milo-Ambra per la dipartita del caro Gigino Ambra per tanti anni al servizio di custodia della Casa di Dio. Il Signore lo accolga nella comunione dei suoi Santi".