Tragico incidente sulla Statale, Luciano muore a 41 anni: oggi l'ultimo saluto

Si terranno oggi i funerali di Luciano Verolla, il 41enne rimasto vittima del terribile incidente avvenuto venerdì scorso sulla Nola Villa Literno tra Caivano e lo svincolo della Pomigliano-Villa Literno.

L’uomo era alla guida quando sarebbe stato costretto a fermarsi per un guasto meccanico. Sceso dal veicolo, è stato investito da un altro automobilista che non si era accorto della sua presenza sulla carreggiata.

Dall'impatto, inoltre, sarebbe nato un maxi tamponamento che ha coinvolto ben cinque auto e portato diversi feriti. Ad avere la peggio, però, è stato il povero Luciano che è morto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

La notizia della sua morte è subito giunta a Giugliano dove era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. Luciano, infatti, era il titolare de “La Villa delle Rose” di Licola mare. Tanti i messaggi per lui sui social. Tra questi anche quello comparso sulla pagina ufficiale della sua struttura con il quale è stato anche annunciato il funerale.

"È mancato all’affetto dei suoi cari Luciano, il proprietario de La Villa delle Rose. Per chi vuole ricordarlo con noi, la Santa messa sarà celebrata il giorno 11 ottobre alle ore 16:00, presso la parrocchia Sacra Famiglia, in via Signorelle a Patria, 37, Lago Patria", si legge.