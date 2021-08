Addio a Luciano Sommella, ex direttore delle carceri minorili di Nisida e Filangieri. A dare l'annuncio della sua morte è stato Samuele Ciambriello, garante regionale per i detenuti. "E' Morto Luciano Sommella, per anni direttore del Filangieri e di Nisida e poi Dirigente della Giustizia Minorile. Una intensa vita umana e professionale con gli adolescenti a metà. Per assicurare un avvenire diverso ai minori a rischio di Napoli bisogna intervenire sulla società e sulla città", ha scritto Ciambriello.

"Bisogna rompere quel meccanismo - ha concinuato - che fa sì che chi nasce marginale muore emarginato o delinquente. Bisogna investire nella scuola, nelle periferie, fare prevenzione. Occorre un cambio di passo nelle strategie politiche di governo della città di Napoli. Interventi non risolutivi , non inclusivi, e così la prevenzione ,senza saperla tradurre in qualsiasi modello di intervento non repressivo, non è stata efficace".