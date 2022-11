Giovane papà muore, lutto in città: "Veglia sulle tue figlie"

Lutto a Marano per la morte prematura di Cristiano Luciano. La morte del 40enne ha sconvolto l'intera comunità cittadina che in queste ore lo piange. L'ultimo saluto verrà celebrato domani, alle ore 11, presso la parrocchia di San Castrese a Marano.

Tanti i messaggi per lui sui social. Tra questi c'è quello di Tommaso: "Non devono avere pace le persone che ti hanno fatto stare male…non meritavi tutta qsta cattiveria gratuita..sei sempre stato un bravo ragazzo di una bravissima famiglia…sto male solo a pensarci al gesto che hai compiuto…la disperazione nn perdona alle brave persone…ti voglio bene Luciano Cristiano. Adesso sicuro sei in un posto migliore dove puoi vegliare le tue piccole bambine…riposa in pace Luciano".