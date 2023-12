Tragico incidente alla Vigilia di Natale, muore Luciano Bifulco

Mondo della ristorazione sconvolto per la prematura scomparsa di Luciano Bifulco. Il noto macellaio è deceduto a soli 40 anni nell'ospedale di Nola per le conseguenze di un grave incidente avvenuto questa mattina. Lascia la moglie e tre figli.

Chi era Luciano Bifulco

Luciano Bifulco proveniva da una generazione di macellai, riuscendo ad innalzare il livello del pregio della carne a livelli mai conosciuti prima in Campania. Dopo Braceria Bifulco aveva aperto sempre ad Ottaviano Bifulco Exlusive. A dicembre aveva poi inaugurato nel cuore di Chiaia, in Piazza San Pasquale, Bif Burger Family Farm, progetto quest'ultimo portato avanti dal fratello Nando.

Cordoglio

"No Luciano, no amico mio, mi si è spezzato il cuore, sto piangendo di brutto, io e Teresa ti volevamo troppo bene", scrive un incredulo Egidio Cerrone, titolare della catena Puok e Med.

Tra i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa del ristoratore e macellaio quello di Giovanni Sorrentino di Gerani Restaurant: "Apprendiamo con dolore e immenso dispiacere la prematura scomparsa di Luciano Bifulco, Braceria Bifulco. Grande "chianchiere" come amavano definirlo i suoi amici scherzosamente e grande ristoratore. Il suo costante lavoro alla ricerca della qualità ha cambiato per sempre la concezione della carne in Campania e la sua resta una perdita incolmabile per tutta la ristorazione campana e italiana. A nome mio e di tutto lo staff di Gerani ci stringiamo al dolore della sua famiglia e speriamo che trovino conforto per questo dolore immenso nell'amore e nell'affetto che stanno testimoniando tutti quelli che l'hanno conosciuto".