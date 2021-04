Muore a 39 anni padre di famiglia: Luca è una delle vittime più giovani del Covid in Campania

E' morto a soli 39 anni Luca Cozzolino. Era ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una delle vittime più giovani del virus in Campania. Cozzolino, residente a Torre Annunziata e padre di due figli piccoli, lavorava in una concessionaria di auto.

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e familiari per ricordare il 39enne strappato troppo presto alla vita.