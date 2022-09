Luca muore in un incidente a 24 anni, la mamma: "Sono morta anche io"

C'è ancora tanto dolore a Sorrento per la tragica e prematura morte di Luca Coppola. Il 24enne, mercoledì notte, mentre tornava da lavoro, è rimasto vittima di un grave incidente. Luca era in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, ha impattato contro un'auto che stava effettuando inversione di marcia, all'altezza di piazza Ganci.. Immediati sono scattati i soccorsi che hanno portato Luca all'ospedale di Sorrento dove, poi, è morto per le gravi ferite riportate.

Sono tanti i messaggi per lui comparsi sui social. Tra questi c'è quello della mamma che ha espresso tutto il suo strazio: "Rimarrai sempre nei nostri cuori Luca eri la mia ragione di vita, ora un pezzo di me è morto con te, dammi da lassù la forza di andare avanti. Dio si è preso l’angelo più bello, gentile e generoso della terra per metterlo al suo fianco".