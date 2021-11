Lutto nel napoletano: Luca muore a soli 29 anni

Lutto ad Acerra per la morte di Luca Castellano. Luca, 29 anni, era un barista, ma aveva una grande passione per il disegno. Una passione che lo ha portato a realizzare diversi tatuaggi per gli amici. Grande dolore proprio per gli amici, i parenti e quanti lo conoscevano.

Ritenuto da tutti una persona perbene, la morte di Luca ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina. Tanti i messaggi comparsi sui social, per lui, in queste ore. Amici, colleghi e soprattutto la giovane fidanzata non riescono a darsi una risposta di fronte a questa immane tragedia. L'ultimo saluto a Luca è stato dato questa mattina presso il Duomo di Acerra.