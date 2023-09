Cadavere in mare a Capri: era Luca Canfora, costumista della troupe di Paolo Sorrentino

Era Luca Canfora, noto costumista, l'uomo il cui corpo senza vita è stato ritrovato venerdì scorso nelle acque di Capri. Cinquantunenne, era impegnato con la troupe del premio Oscar Paolo Sorrentino per il suo nuovo film. A trovarlo è stato un canoista, nello specchio d'acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. È stato identificato grazie alla fede che portava al dito. Ad associare Luca Canfora al corpo ritrovato – di cui già stamane si sapeva avesse 51 anni e lavorasse con Sorrentino – è stata per prima Repubblica.

Si indaga sulle cause della morte. Una mano agli investigatori potrebbe darla il cellulare dell'uomo, fino a poche ore fa acceso e al momento irreperibile. Non è ancora stato individuato.

Figura anche il suicidio tra le ipotesi formulate nell'ambito dell'inchiesta. Possibile anche l'incidente (un'onda anomala) o il malore, con conseguente caduta in acqua. Oggi verrà effettuata l'autopsia che stabilirà la causa del decesso.

Questa la biografia di Canfora: diplomatosi a Napoli all’istituto d’Arte Filippo Palizzi, iniziò a lavorare presso la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma. Ha collaborato come assistente di Danilo Donati per Jerusalem e Pinocchio, di Maurizio Millenotti per Passion e Nativity, di Gabriella Pescucci per Van Helsing, di Milena Canonero per Gran Budapest Hotel, di Daniela Ciancio per La Grande Bellezza. Da diversi anni collaborava con Carlo Poggioli: Jason and the argonauts, Ritorno a Could Montain, Miracolo a Sant’Anna, The Raven, Abraham Lincoln Vampire Hunter, Youth, Loro, e la serie The Young Pope di cui ha cofirmato i costumi. È stato anche costumista nel film prodotto da Netflix The Pope.