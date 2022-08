E' morto il dottor Lubrano Lavadera (Parrucchian)

"A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, esprimo cordoglio per la scomparsa del dott.Lubrano Lavadera Michele noto a tutti come Parrucchian. Medico apprezzato e conosciuto da tutti, ha dato il proprio contribuito alla cura dei nostri concittadini in maniera generosa, sincera e autentica. Alla famiglia giungano le condoglianze mie e di tutta l’amministrazione, Monte di Procida saluta una figura importante sul piano umano e dal punto di vista professionale".

E' il post di Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, sulla morte del dottor Lubrano Lavadera.