I Quartieri Spagnoli piangono Lorenzo: "Figlio di questi vicoli. Non verrai mai dimenticato"

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Lorenzo Liparulo, ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Sono tanti i messaggi in ricordo di Vincenzo - per molti Pocho - pubblicati sui social. Tra questi c'è quello dello zio omonimo, esponente del Comitato Vele di Scampia:

“Ciao nipote mio ieri sera hai smesso di combattere e ti sei portato via un altro pezzettino del mio cuore !!!!! ora stai di nuovo nelle braccia di tua mamma Maria. Riposa in pace”, si legge in un post. Un messaggio è stato anche pubblicato dalla pagina Quartieri Spagnoli Napoli: “Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Lorenzo Liparulo… figlio di questi vicoli. Non verrai mai dimenticato … qst resterà sempre il tuo quartiere R.I.P.”