Addio all'attore napoletano Libero De Rienzo, aveva 44 anni: indimenticabile in Fortapàsc

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte dell’attore Libero De Rienzo. La notizia della sua morte, a soli 44 anni, è stata diffusa dalla famiglia. Attore, regista e sceneggiatore di grande livello, De Rienzo è stato portato via da un’infarto improvviso, mentre era nella sua casa di Roma.

Cresciuto nella capitale, De Rienzo era però nato a Napoli il 24 febbraio 1977 ed era sempre rimasto molto legato alla città partenopea. Sposato con Marcella Mosca, nota costumista, l'attore lascia due figli piccoli di 6 e 2 anni. Ancora non è nota la data dei funerali, ma è già notizia che la sua salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

Ha interpretato Siani in Fortapàsc

Figlio d'arte, De Rienzo vinse il David di Donatello nel 2002 per la sua interpretazione nel film Santa Maradona. Nel 2004 è stato protagonista insieme a Vanessa Incontrata di A/R Andata+Ritorno. Nel 2006, nel film Fortapàsc ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani, brutalmente assassinato dalla camorra.

Nel 2011 recitò in La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2014 era tra i protagonisti di Smetto quando voglio, commedia diretta da Sydney Sibilia a cui sono succeduti diversi sequel di successo.

L'attore era legatissimo a Procida, come ricordato dal sindaco dell'isola Ambrosino, che ne ha tessuto anche le lodi civiche.

Il cordoglio di de Magistris

"Esprimo profondo cordoglio per la prematura fine terrena di Libero De Rienzo, attore e artista napoletano di grandissimo valore. Conoscevo bene Libero, del quale sono un grande estimatore non solo per le sue indiscusse qualità professionali ed artistiche, ma per la sua umanità, radicata cultura e forte impegno sociale e civile. Libero viveva a Roma, ma amava Napoli profondamente.", ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.