Lutto per la Federico II: addio al prof. Leopoldo Milano

Lutto nel mondo dell'università per la morte del professore Leopoldo Milano. Milano, oggi in pensione, docente ordinario di Fisica Sperimentale presso Università degli Studi di Napoli Federico II per oltre trent'anni. Inoltre, nel 1987 ha fondato a Napoli il gruppo di ricerca sperimentale , fortemente attivo in ambito VIRGO.

Tanti i messaggi che in queste ore lo vogliono ricordare. Tra questi, uno recita: "Poi ci sono le Stelle, la solitudine dell'uomo in un Universo Infinito, l'esistenza di Dio! E Poi Il Giocare a nascondino del Tempo e dello Spazio, i sistemi adiabatici con il Primo e Il Secondo Principio della Termodinamica.

Immersi in Entalpia, Caos e IperCaos a lottare per mettere in ordine le cose! Mi sono sentito un topolino che sfuggiva al gatto di Schrödinger; mi sono appassionato a Dirac e alla sua formula più bella: grazie Prof. Leopoldo Milano mi mancherai!".