Una brutta malattia uccide Lello, lutto nel rione: "Era un bravissimo ragazzo"

Lutto nel Rione Sanità per la morte di Raffaele - per tutti Lello - uccisa da un brutto male. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nel gruppo social "Sei del Rione Sanità...". "Seriamente siamo senza parole e ci stringiamo.attorno alla famiglia. RIP Lellù", si legge nel post che in poco tempo ha raccolto tanti commenti.

Sono tanti, infatti, i messaggi pubblicati in ricordo di Lello. Teresa, ad esempio, scrive: "No vabbe mi dispiace tanto un ragazzo del quartiere nn conoscevo di persona Ma nn e giusto bravo ragazzo perché Gesù accade questo sempre ai più buoni: rip in pace gli angeli ti accolgano che dolore per la tua fam nn è giusto r.i.p in pace Lello condoglianze alla famiglia".