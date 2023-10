Entra in casa per rubare ma cade dal quinto piano: 35enne muore sul colpo

Tragedia nel parco "Le Fontane" in passaggio Natta, transito pedonale di via Petrarelle a Caserta. Da quanto appreso da Casertanews.it, due ladri avrebbero fatto irruzione all'interno di un'abitazione al quinto piano della scala C del parco residenziale, dove vive anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio.

Mentre si trovavano all'interno qualcosa li avrebbe disturbati costringendoli alla fuga. Uno di loro, un 35enne di Marano di Napoli, è scappato dal balcone ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo giù nel vuoto. Inutili i soccorsi. Ha perso la vita sul colpo.

Sul posto polizia e 118. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto. Caccia al presunto complice del tentato furto in casa.