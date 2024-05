Mimmo muore durante il lavoro, lascia un figlio piccolo: "Ti ricorderemo sempre per il tuo sorriso"

Si chiamava Domenico Piervenanzi, l’operaio di 54 anni – originario di Frattamaggiore – che ieri ha perso la vita nella zona Asi di Aversa Nord, nel territorio di Carinaro. La tragedia è avvenuta durante l’installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento. Mimmo, così come tutti lo chiamavano, è precipitato da circa 15 metri, morendo sul colpo.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è giunto il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti di Aversa che hanno effettuato i primi rilievi. La polizia ha ascoltato diversi testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza. La salma di Mimmo - padre di un bimbo di 10 anni - è stata sequestrata su scelta del magistrato che ha avviato l'inchiesta.

La notizia della sua tragica morte è subito arrivata a Frattamaggiore e tanti sono i messaggi per lui comparsi sui social nelle ultime ore. Gino, ad esempio, scrive: "Verrai ricordato sempre e solo così, col sorriso in mezzo a noi.....tu con le tue battute sempre pronte......tu che ci facevi sorridere anche nelle giornate tristi.......tu che hai avuto sempre rispetto di tutti.....avevi educazione da vendere....amico mio la vita è stata molto crudele con te ....non è giusto così.... ancora mi domando se è vero......il destino ha deciso di mandarti in paradiso insieme agli angeli di cui fa parte anche la tua amata sorella...ti vorrò sempre bene amico mio R.I.P".