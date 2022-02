Morto sul lavoro nel beneventano: la vittima è un 43enne di San Giuseppe

Sono tutte da accertare le cause della morte di un operaio di una ditta di trasporti avvenuta questa mattina a Puglianello, nel Beneventano. L'incidente, a quanto si apprende, nel piazzale di un'impresa della zona industriale di via Cese. Inutili i soccorsi del personale del 118 per il 43enne di San Giuseppe Vesuviano.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cerreto Sannita. Sarà loro compito, con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, capire la dinamica dell'incidente. Due le ipotesi al vaglio: una caduta violenta sull'asfalto del piazzale della ditta o il colpo alla testa subito da alcune lamiere presenti su un camion.