Investito da un camion: morto un dipendente Asia

Aveva 66 anni il lavoratore di Asia che questa notte, poco dopo le 4, ha perso la vita nel parcheggio dell'azienda partecipata, in via Galileo Ferraris. Da quello che si apprende, G. C., queste le iniziali, sarebbe stato investito da un mezzo di servizio guidato da un collega che stava procedendo in retromarcia. Inutile la corsa all'Ospedale del Mare, il dipendente è deceduto poco dopo l'arrivo. Da quanto riferiscono alcuni testimoni, l'area sarebbe stata ampiamente illuminata, dettaglio che rende ancora più assurdo l'incidente. Asia fa sapere che quella zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza e che tutte le immagini saranno messe a disposizione degli inquirenti.

