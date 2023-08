Cadavere nel lago: è di Gennaro Masino

Intorno alle 18 di oggi, 10 agosto, i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti presso il lago Fusaro nelle cui acque è stato rinvenuto un cadavere. Si tratterebbe di Gennaro Masino, 60enne già noto alle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo stava pescando mitili, sarebbe stato colto da un malore e sarebbe morto in acqua. Al momento, prima dei rilievi scientifici, non si esclude alcuna ipotesi. Indagini in corso dei militari dell'Arma per chiarire la dinamica.

Articolo in aggiornamento