Il piccolo Kevin portato via da un brutto male: "Ciao guerriero"

Lutto in città, nel quartiere Scampia, per la morte prematura del piccolo Kevin portato via a soli 11 anni da un brutto male. Tanti i messaggi per lui e per i genitori in questo momento di grande dolore. Tra questi c'è quello della squadra calcistica dell'Oratorio Don Guanella.

"Signore non hai ascoltato la nostra preghiera per il nostro amico Kevin. Proviamo tantissimo dolore e anche la nostra fede vacilla di fronte al tuo silenzio Padre che doni la vita. Durissimo accettare questa morte del giovane Kevin, tanto innamorato della vita e del calcio. Signore dona almeno la forza ai genitori per vivere questo grande dolore. E per tutti noi che continuiamo a vivere l' impegno di rendere migliore la nostra associazione, perché diventi sempre più luogo di accoglienza e di incontro. Ci stringiamo al dolore della famiglia Iovine per la grave perdita. Un Guanelliano puro sangue", si legge in un post.

I funerali del piccolo Kevin saranno celebrati oggi, martedì 18 ottobre, alle 15,30.