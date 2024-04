Morto il magistrato Italo Ormanni: fece arrestare Cutolo e indagò su Emanuela Orlandi e le Br

E' morto a Roma il magistrato Italo Ormanni. Ormanni, 87 anni, napoletano, nella sua lunga carriera si è occupato di camorra ai tempi degli arresti di Raffaele Cutolo, Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta, ma anche di molti grandi gialli italiani: tra l'altro ha indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sul delitto di Simonetta Cesaroni, sull'omicidio della studentessa Marta Russo all'Università La Sapienza. Sue le indagini anche sull'omicidio di Massimo D'Antona e le Nuove Brigate Rosse.

Dal 2008 al 2010 Capo dipartimento presso il ministero della Giustizia, si è occupato tra l'altro dell'estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile. Ha trovato poi nuova popolarità come giudice della trasmissione tv di Mediaset Forum. Il magistrato era ricoverato da lunedì alla clinica Quisisana di Roma, dove era stato sottoposto a un'angioplastica e dove è morto oggi. I funerali si terranno a Roma nel primo pomeriggio di lunedì.

In magistratura dal 1961 al 2010, Ormanni si è occupato di importanti inchieste su mafia, camorra e terrorismo, così come di indagini internazionali in collaborazione con la Dea e l'Fbi, nel 1982 è stato applicato alla Corte di Cassazione e consulente della Presidenza del Consiglio del governo Giovanni Spadolini per i problemi attinenti alla criminalità organizzata. Dal 1984 al 1990 è stato componente della Commissione parlamentare Antimafia insieme con Giovanni Falcone. Ormanni ha iniziato la sua carriera come sostituto procuratore proprio nel capoluogo campano, dove si è occupato di indagini sulla camorra, arrestando i boss Raffaele Cutolo, Lorenzo Nuvoletta, Michele Zaza.

Applicato alla Corte di Cassazione dal 1982, è diventato consulente della Commissione parlamentare Antimafia insieme con Giovanni Falcone dal 1984 al 1990. Nel 1994 il suo arrivo a Roma, dove ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto fino al 2008. Nella Capitale, Ormanni si è occupato di alcuni dei più celebri casi di cronaca, dal rapimento di Emanuela Orlandi al delitto di via Poma, dagli omicidi di Marta Russo e Giovanna Reggiani a quello di Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan, passando per le indagini sul delitto D'Antona e le Nuove Brigate Rosse. Da capo dipartimento del ministero della Giustizia si è occupato dell'estradizione dal Brasile del terrorista Cesare Battisti.

Autore di diverse pubblicazioni di criminologia, Ormanni è stato docente a contratto presso l'Università di Napoli nella Scuola di specializzazione in medicina legale e presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Nel 2011 è entrato nel cast giuridico del programma tv Forum, e ne fa ha fatto parte fino al maggio al 2013. ''Ci ha lasciati il giudice Italo Ormanni. Per Forum - si legge in un tweet del programma - è stato un onore poterlo annoverare tra i giudici del programma per due stagioni, dal 2011 al 2013. La squadra di Forum è profondamente colpita ed esprime la sua vicinanza alla famiglia''.