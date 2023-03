Travolto da un treno della Metro 2, muore ragazzo di 24 anni

Sono emersi in queste ore ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta all'alba di oggi lungo la Linea 2 della Metropolitana di Napoli, che ha visto una persona perdere la vita.

La vittima è un ragazzo di 24 anni di origini indiane, morto dopo esser stato investito da un convoglio intorno alle 5.30. Il fatto è avvenuto nel tratto ferroviario che intercorre tra le stazioni di Piazza Amedeo e Mergellina.

La linea due è rimasta bloccata per diverse ore dopo l'incidente, per consentire la messa in sicurezza dei binari e i rilievi del caso. Sui fatti indaga la polizia: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche il gesto volontario.