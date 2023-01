Dramma in un noto supermercato: giovane scaffalista ucciso da un infarto

Dramma ieri pomeriggio a Qualiano dove ha perso la vita un giovane. Massimo - questo il nome della vittima - aveva solo 32 anni ed è stato stroncato da un malore.

Il giovane era a lavoro, in un noto supermercato di via Campana, quando ha accusato un forte dolore al petto. Massimo è crollato al suolo e i colleghi hanno subito allertato il 118. All'arrivo dei sanitari, però, per lui, già non c'era più nulla da fare.

Sconcertati i clienti presenti nel locale in quegli attimi drammatici. Ad uccidere il giovane sarebbe stato un infarto. Tanti i messaggi per lui anche sui social dove viene ricordato come un ragazzo d'oro, sempre disponibile con tutti.