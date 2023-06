Muore d'infarto nei viali del Policlinico: aperta un'indagine interna

Indagine interna in corso al Policlinico di Napoli dopo la morte - causata da infarto - di un uomo tra i viali dello stesso ospedale. Inizialmente si era parlato di "ritardo nei soccorsi", ma successivamente è emerso che l'uomo sarebbe stato soccorso da un'ambulanza interna - pochi minuti dopo il malore - e poi sarebbe deceduto in Rianimazione.

"Soccorsi in ritardo"

L'uomo, secondo la ricostruzione affidata in una segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli, si sarebbe sentito male intorno alle 10 di ieri mattina mentre aspettava la navetta interna. Allertati i soccorsi, l'ambulanza sarebbe arrivata dal Cardarelli - il Policlinico non ha Pronto Soccorso - una ventina di minuti dopo, ma per l'uomo già non c'era più nulla da fare.

"Secondo i testimoni non sarebbe arrivato alcun soccorso se non dopo circa 20 minuti con l'arrivo di un'ambulanza dal Cardarelli. Solo alcuni odontoiatri avrebbero cercato di aiutare la persona e nessun defibrillatore sarebbe stato preso dagli edifici del Policlinico che ne sono dotati per effettuare i primi interventi", si legge nella segnalazion e diffusa da Borrelli.

"Soccorso da ambulanza interna"

Tutt'altra versione, invece, viene fornita da Nessuno Tocchi Ippocrate. "Fonti vicine alla nostra associazione ci comunicano che il paziente colto da arresto cardiaco nei viali del Policlinico di Napoli è stato soccorso dall’ equipaggio interno della struttura coadiuvati da un medico rianimatore. L’ambulanza interna in pochi minuti è giunta sul luogo ed ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare sul posto.

Il paziente è stato poi trasferito presso là rianimazione del policlinico federiciano dove purtroppo è stato constatato il decesso. Nessun ritardo da parte del 118 di Napoli che ha semplicemente ricevuto informazioni sbagliate (vicino fermata della metro) , intervento impeccabile della ambulanza interna della struttura universitaria. Ergo nessun caso di malasanità……anzi L’azienda universitaria ha avviato una indagine interna convocando gli attori di questo intervento di soccorso a persona".