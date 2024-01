Morto dopo essere stato investito: parte l'inchiesta

La Procura di Nola ha aperto un procedimento penale sull' incidente stradale avvenuto venerdì scorso ad Acerra, in provincia di Napoli, nel quale ha perso la vita Aigul Rakhmatullina, una cinquantenne di origini russe da oltre vent'anni in Italia dove lavorava come badante. La donna è stata tamponata da un'auto che procedeva nel suo stesso senso di marcia mentre, in bicicletta, tornava a casa dal lavoro.

La ciclista, a causa del violento impatto, è stata sbalzata dalla bici e scagliata a diversi metri di distanza, rovinando esanime sull'asfalto. Trasportata in condizioni disperate nella clinica Villa dei Fiori della stessa Acerra, e ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, è spirata poco prima delle 21 dello stesso giorno, troppo gravi i politraumi riportati. Il sostituto procuratore di Nola Sarah Caiazzo ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale, l'automobilista.