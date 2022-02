Incendio in un'abitazione: morto uno dei due uomini rimasti ustionati

Dopo quasi due giorni è morto in ospedale il 42enne rimasto gravemente ferito in un incendio che mercoledì mattina è divampato in un'abitazione di Casavatore. L'uomo era ricoverato al Cardarelli dove è deceduto per le complicazioni sopraggiunte. Intanto, il padre, 73 anni, resta ancora ricoverato nello stesso ospedale, ma non è in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco, mercoledì mattina, erano intervenuti alle 7:45 circa in una abitazione al civico 3 di via San Pietro, dove era stata segnalata un'esplosione e un consecutivo incendio. Si indaga ancora per accertare le cause, ma è probabile che si sia trattato del malfunzionamento di una bombola di gas o di un corto circuito.

In casa c'erano l'uomo - poi morto al Cardarelli - e il padre che sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari che li avevano subito trasportati presso il nosocomio napoletano. Le loro condizioni non sembravano gravi, ma con il passare delle ore quelle del 42enne sono peggiorato, fino ad arrivare alla tragica notizia di ieri.