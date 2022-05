Le sirene delle barche salutano l'arrivo di Guido Lembo: i funerali a Capri dello chansonnier

Si sono tenuti ieri, nella sua amatissima Capri e fra la sua gente, i funerali dello chansonnier Guido Lembo. Il patron di Anema e Core si era spento dopo una lunga malattia giovedì scorso.

Adesso è tornato a casa a bordo di Altair, il panfilo del suo amico Diego Della Valle, accolto al porto di Capri dalle sirene dei motoscafi presenti.

Il commosso e partecipato corteo funebre è partito poi da Marina Grande, ha proseguito in piazzetta e poi lungo via Vittorio Emanuele, fino all’ingresso della taverna Anema e Core. Lì un "inchino" per rendere omaggio al re delle notti capresi. Infine ha raggiunto l'ex Cattedrale di Santo Stefano dove alle 12 sono stati celebrati i funerali.