Vacanza sognata a Capri finisce in tragedia, muore giovane promessa del pugilato

La partenza da Taranto con i suoi familiari per giungere nella splendida Capri, fino alla tragedia che ha spezzato la vita di Gregorio Pio Bucconi, che ha trovato la morte a soli 19 anni sulla spiaggia di Marina Grande.

Il giovane, promessa del pugilato, si era tuffato in acqua con il fratello, ma quest'ultimo dopo essere arrivato a riva ha notato che non era alle sue spalle e ha iniziato a preoccuparsi. Si è rituffato con un altro bagnante e ha trovato il 19enne privo di sensi in mare.

Sul posto è accorsa la Guardia Costiera di Capri, che ha subito avvisato il 118. I tentativi di rianimare Gregorio sono però stati vani. All'arrivo all'ospedale Capilupi il giovane pugile è arrivato già morto.

Solo l'autopsia, già disposta dall'autorità giudiziaria, potrà stabilire le reali cause del decesso del 19enne.