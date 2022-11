Addio al noto pediatra, il saluto commosso di un intero quartiere: "Hai curato migliaia dei nostri figli"

Gentile, disponibile e attento, umile. Una brava persona ed un bravo medico. Migliaia e migliaia di bambini curati, con attenzione, professionalità, e "senza mai sbagliare una diagnosi". È così che Bagnoli e Fuorigrotta ricordano Giuseppe Vellecco, pediatro conosciutissimo nei due quartieri che da poco si è spento.

“Un signore vero – è il ricordo che gli viene dedicato nel gruppo Facebook Bagnoli 80124 – Uno di quelli che potevi chiamare a Natale oppure a Ferragosto e ti rispondeva sempre e sempre con la stessa gentilezza, lo stesso garbo, la stessa professionalità e signorilità. Uno di quelli che fanno grandi cose nel silenzio e nell'anonimato. Una vita intera dedicata solo ed esclusivamente ai bambini, da circa 40 anni nella nostra famiglia senza avere mai sbagliato una diagnosi, senza aver mai risposto al telefono in modo annoiato o sgarbato”.

“Penso di parlare a nome di tutti i genitori che hanno avuto l'immensa fortuna di conoscere questo grande medico e uomo se dico che ora ci sentiamo persi, abbiamo perso la nostra fortezza, la nostra roccia, il nostro porto sicuro, abbiamo perso colui che quando lo chiamavi in preda al panico riusciva con due parole a riportarti alla calma piatta. Non posso fare altro che ringraziarti all'infinito per avermi curata in scienza e coscienza e per avermi letteralmente salvata più di una volta”, prosegue ancora il messaggio.