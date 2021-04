Addio allo scrittore Giuseppe Vaccaro: lutto in città

Lutto a Torre Annunziata per la morte di Giuseppe Vaccaro, scrittore e inventore del Museo di energia solare. quest'opera è nata con l'obiettivo di offrire un'educazione energetica in armonia con i beni ambientali, il Museo è stato istituito alla fine degli anni Settanta. Unico al mondo, probabilmente, nel suo genere, viene aperto al pubblico nel settembre 1981

"Il suo ricordo resterà indelebile"

Questo il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale: "E’ deceduto Giuseppe Vaccaro, scrittore e inventore del Museo di energia solare. Lo aveva realizzato in modo artigianale nel 1981, installandolo sul lastrico del palazzo in cui viveva, in via Fiume. E’ stato anche autore di diversi libri. Il ricordo di Giuseppe resterà indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane, scientifiche ed artistiche".