Giuseppe Salvi ritrovato senza vita, dolore nel napoletano: tanti i messaggi per lui

Lutto a Casoria per la morte di Giuseppe Salvi. Il giovane è stato ritrovato ieri senza vita. Il 29enne di origini napoletane, ma residente a Torino, risultava disperso dal pomeriggio di sabato 14 ottobre 2023 sulle montagne tra Fenestrelle e Roure. Il corpo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 17, nella zona del monte Cristalliera.

Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco del reparto volo del reparto volo del comando provinciale, con l'elicottero Drago. Si sono così concluse le battute di ricerca a cui hanno partecipato anche il soccorso alpino e speleologico, i carabinieri, la guardia di finanza, i sanitari e le unità cinofile.

Tra i tanti messaggi comparsi sui social per il giovane c'è anche quello del sindaco di Casoria, Raffaele Bene: "Una notizia tragica colpisce la nostra comunità. È stato trovato ieri il corpo senza vita di Giuseppe Salvi. Il 29enne era disperso da sabato quando si era recato in Val Chisone per una escursione

L'escursionista era originario di Casoria, dove risiede la sua famiglia, ma viveva a Torino. In questo momento il mio pensiero va ai suoi cari ed a tutti coloro che hanno condiviso con lui una parte della sua breve ma luminosa esistenza terrena Riposa in pace Giuseppe".