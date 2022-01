Lacrime in città per Giuseppe: ucciso dal Covid a 48 anni

Lutto a Sant'Antonio Abate per la morte di Giuseppe Russo. Il 48enne, benvoluto da tutti, è venuto a mancare a seguito di complicanze causate dal Covid. Tanti i messaggi per lui e per la sua famiglia. TRa questi c'è anche il messaggio di Ilaria Abagnale, primo cittadino del comune in provincia di Napoli.

"Il paese di Sant’Antonio Abate perde oggi un altro caro amico della comunità per gravi complicanze dovute al contagio da Covid-19. Ricoverato in ospedale a causa del precipitare della sua condizione fisica dal quadro clinico purtroppo già compromesso, all’età di 48 anni Giuseppe Russo è venuto a mancare prematuramente all’affetto dei suoi familiari e di quanti lo hanno conosciuto e lo ricordano con stima e benevolenza.

Giunga il cordoglio personale, dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Sant’Antonio Abate a sua moglie ed ai suoi figli, al fratello Alfonso, in servizio al Comando della Polizia Locale, al Consigliere Giovanna Rispoli ed alla famiglia tutta, alla quale ci stringiamo con rispetto nel ricordo di Giuseppe".