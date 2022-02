Addio a "Mastu Peppe 'u ferrar": morto sei mesi dopo la moglie

Lutto sull'isola di Ischia per la morte di Giuseppe Rotolo, da tutti conosciuto come "Mastu Peppe 'u ferrar". Rotolo si è spento ieri all'età di 86 anni, a sei mesi di distanza dalla scomparsa della moglie Margherita. Un grande lutto per l'intera comunità che, in queste ore, si stringe con affetto alla famiglia dell'uomo, soprattutto alle figlie Adele e Filomena.

L'ultimo saluto a Giuseppe avverrà nella Chiesa di S. Antonio, presso il Convento dei Frati Minori ad Ischia, il giorno 4 febbraio alle ore 10. La salma, così come fa sapere la famiglia, verrà poi inumata presso il cimitero di Casamicciola Terme. Tanti i messaggi di cordoglio che, in queste ore, stanno arrivando alla famiglia, in ricordo dell'amato Giuseppe.