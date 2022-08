Addio all'amato preside: "Ha smesso di soffrire, è andato via senza lamentarsi"

Lutto a Mugnano per la morte di Giuseppe Pomponio, storico dirigente scolastico della città. L'annuncio della sua dipartita è del figlio Nicola che, sui social, scrive: "Mio padre ha smesso di soffrire, e' andato via senza lamentarsi come era nel suo stile , " siamo e saremo sempre una squadra forte " , sei e sarai il mio esempio di vita, per lealtà, generosità disponibilità e rettidine .... ciao papà ... I funerali per chi voglia partecipare per un ultimo saluto si terranno presso la chiesa di Sant' Alfonso e San Luigi a Via Napoli 189 Mugnano di Napoli".

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del professor Andrea Cipolletta: "Mugnano libera si unisce al dolore della famiglia Pomponio per la morte del Professore Giuseppe,già dirigente del Circolo didattico "Giancarlo Siani"della nostra Comunità.Ne ricorda doti e passione profuse nel mondo della Scuola,in cui ha speso la sua esistenza,evidenziando doti umani e culturali.Gli sia lieve la terra".