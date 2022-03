Lacrime e dolore per la morte di Peppe: ucciso a 31 anni da un brutto male

Lutto a Villaricca per la morte di Giuseppe Placido. Peppe, come tutti lo chiamvano, aveva solo 31 anni. Ad ucciderlo è stato un brutto male contro il quale combatteva già da qualche tempo.

Tanti i messaggi di amici, parenti e conoscenti che in queste ore stanno spuntando sui social. Ciro, ad esempio, scrive: “Non si sta capendo niente più anche tu ci hai lasciato Pep o nir nn ci sono parole mi dispiace tantissimo r.i.p amico mio“. O, ancora, c'è Antonio che così esprime il suo dolore: “Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, amico mio Giuseppe Placido fai buon viaggio Fratello“.

TRa i messaggi anche quello di Vittorio: "Non ho parole una notizia sconvolgente.. abbiamo ricordi bellissimi dio prende a sé sempre le persone migliori porterò sempre nel cuore quel tuo gran sorriso e il ragazzo solare ed educato che sei eri un grande amico vola piu in alto che puoi ti porterò sempre nel cuore".