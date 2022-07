Lutto per il noto bar, addio a Giuseppe: "La sua anima non abbandonerà mai il suo locale"

Lutto a Pozzuoli per la prematura morte di Giuseppe Grieco. Giuseppe, 61 anni, era uno dei fondatori del noto bar Exitus a pochi passi dal porto. Lascia la moglie Luisa e i due figli. I funerali si sono tenuti questa mattina presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

Sui social sono tanti i messaggi per la sua scomparsa. Tra questi c'è quello dei commercianti puteolani che lo ricordano con molto affetto: "L’associazione dei commercianti puteolani si stringe al forte dolore della famiglia di un istitutore del commercio puteolano, Giuseppe Grieco co-fondatore dello storico marchio Exitus che è passato a miglior vita nella giornata di ieri. Siamo certi che la sua anima non abbandonerà mai il suo locale e veglierà per sempre su di esso. Le nostre più sentite condoglianze".