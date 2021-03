Morto Giuseppe Gavazzi: il "sacrestano" de Il Commissario Ricciardi

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono comparsi sui social

Lutto a Sant'Anastasia e Portici per la morte dell’attore Giuseppe Gavazzi. Gavazzi ha preso parte alla serie “Il commissario Ricciardi”, in particolare l'abbiamo visto nell’episodio “Il giorno dei morti”, nei panni del sacrestano dell'orfanotrofio. Tra i messaggi di cordoglio comparsi sui social c'è anche quello di Alessandro D'Alatri, regista della serie che lo aveva scelto: "Triste notizia. È venuto a mancare l’interprete del sacrestano dell’orfanotrofio in quarta puntata de Il commissario Ricciardi. Persona meravigliosa e attore splendido. RIP Giuseppe Gavazzi".

"Un uomo discreto e gentile"

"Che notizia terribile oggi. Ci eravamo conosciuti da poco. Ma mi era bastato poco per apprezzare una persona speciale come te. Mai banale. Garbato, con una gentilezza ed una bonomia fuori dal tempo, appassionato nella discussione e nella ricerca di una "verità" che sapesse andare oltre le apparenze. Avevamo un sogno in comune".

"Un bel progetto che ci avrebbe fatto condividere la scena con un testo che ci faceva battere il cuore e che il Covid aveva interrotto quando eravamo vicini al debutto. Adesso la vita con la sua crudeltà quel sogno lo ha spezzato per sempre".

"Ti avevo ammirato ed apprezzato nel piccolo ma intenso ruolo nel "Commissario Ricciardi". Ciao Giuseppe Gavazzi. Mi resterà il ricordo della tua discrezione, della tua gentilezza ed il rimpianto di averti frequentato per un tempo davvero troppo breve", viene scritto ancora sui social.