Addio all'avvocato Giuseppe Ferraro: toghe in lutto

È improvvisamente venuto a mancare l'avvocato Giuseppe Ferraro. La notizia della sua dipartita è stata data circa un'ora fa e ha sconvolto l'avvocatura napoletana. In pochi minuti si è diffusa tra gli addetti ai lavori che non sono riusciti a trattenere la propria angoscia. La scomparsa del penalista ha colpito i colleghi che lo apprezzavano per le sue doti di legale ma soprattutto per la correttezza che dimostrava in ogni udienza.

Il lockdown non gli ha permesso di trascorrere gli ultimi mesi della sua vita nel posto che più amava: l'aula di tribunale. Immediato è arrivato il cordoglio da diversi rappresentanti della categoria e via via che la notizia si sta diffondendo nessun collega sta facendo mancare il suo cordoglio alla famiglia. Nelle prossime ore verrà reso noto l'orario della cerimonia funebre.