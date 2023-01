Addio a "Zì Peppe do Ghiottone": noto commerciante del Centro

Lutto a Marano per la prematura e improvvisa scomparsa di Giuseppe Di Maro. Il signor Giuseppe era conosciuto in città per essere uno dei volti di una nota paninoteca. Non a casa tutti lo chiamavano "Zì Peppe do Ghiottone".

I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Rocco a Marano. Tanti i messaggi per lui anche sui social. L'intera comunità cittadina, in queste ore, si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore.