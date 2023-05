Dramma in strada, muore dopo un malore: addio a Mastu' Peppe

Dramma ieri pomeriggio a Barano, sulla strada per i Maronti, dove un uomo è morto. Intorno alle 17 Giuseppe De Blasio, 65 anni, è stato colto da un malore nei pressi di un noto hotel. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Mastu Peppe, come tutti lo conoscevano, è stato subito soccorso, ma purtroppo per lui già non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. La notizia della morte del signor Giuseppe, noto nel settore edile, ha subito fatto il giro della città. Sono tanti i messaggi in suo ricordo e di condoglianze alla famiglia.