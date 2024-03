Giuseppe muore sul lavoro due mesi dopo l'assunzione. Due gli indagati

Giuseppe Borrelli, assunto 20 giorni fa con un contratto a tempo indeterminato, stava svolgendo il turno di lavoro quando improvvisamente un braccio è finito sotto i rulli e ne è rimasto schiacciato sotto gli occhi sgomenti dei suoi colleghi. Immediato l'allarme e lo stop dei macchinari ma per il 26enne di Volla non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo nell'azienda di costruzioni metalliche 'Laminazione Sottile Spa' a San Marco Evangelista del 118.

Due indagati

Sulla vicenda indagano gli uomini del commissariato di Maddaloni in collaborazione con i medici del lavoro dell'Asl di Caserta. Il sostituto procuratore Luisa Turco ha aperto un fascicolo per la morte del giovane operaio e nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo e violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, sono state iscritte due persone, come scrive Anna Grippo su Casertanews.it.

La Procura non esclude che la cerchia degli indagati possa allargarsi. Disposto anche il sequestro dei rulli che hanno inghiottito il corpo di Giuseppe. La salma è stata trasferita presso l'istituto di medicina legale di Caserta. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame autoptico.

Laminazione Sottile: "Ci impegneremo affinché non capitino più simili tragedie"

La nota dell'azienda, inviata a NapoliToday, in cui è avvenuto l'incidente mortale: "Laminazione Sottile si stringe alle persone care e agli amici del collega Giuseppe Borrelli, è vicina alla sua famiglia e continuerà ad esserlo nel futuro, nella certezza che non ci sarà un solo giorno nel quale potremo dimenticare che il dovere alla tutela della sicurezza dei lavoratori sia parte integrante della nostra identità. Lo è dagli anni della sua fondazione, anche sotto il profilo delle risorse economiche, e continuerà ad esserlo nel futuro. Nell’immediatezza dell’accadimento la Società si è resa subito disponibile nei confronti delle autorità incaricate di accertare le circostanze del drammatico incidente. In questa tragica giornata vogliamo ribadire che la sicurezza è un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona: la propria vita. Laminazione Sottile rinnova il suo impegno affinché simili incidenti non si ripetano mai più, nella consapevolezza che la sicurezza e la salute di ogni dipendente siano i beni più preziosi da tutelare".

Sciopero

In una nota "Nidl Cgil, Felsa Cisl e Uil Temp, restando in attesa delle indagini della magistratura hanno indetto uno sciopero provinciale per tutto il personale in somministrazione delle aziende metalmeccaniche per il giorno 14 marzo 2024 con presidio presso i cancelli dell'azienda in San Marco Evangelista dalle 9.30".

Le organizzazioni sindacali infine "Fanno appello alle istituzioni e a tutti gli organi preposti alla vigilanza e al controllo per procedere a un monitoraggio costante delle condizioni di lavoro esistenti nelle aziende della provincia, per verificare le strumentazioni di garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro. In questa direzione un primo passo è la richiesta unitaria al prefetto di Caserta di convocare in tempi brevi il Comitato provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro".